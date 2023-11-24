В ауле Старобжегокай прошел мастер-класс по вольной и греко-римской борьбе.

?18 ноября доцент кафедры физического воспитания и спорта КубГУ, мастер спорта по греко-римской борьбе Болтовский Анатолий Юрьевич и студент 4 курса факультета химии и высоких технологий Барчо Казбек выступили перед воспитанниками СШОР №6 и спортсменами Республики Адыгея.