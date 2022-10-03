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Apple о последних важных изменениях в iPhone: убрали физическую кнопку «Домой» и добавили Dynamic Island

Apple о последних важных изменениях в iPhone: убрали физическую кнопку «Домой» и добавили Dynamic Island

Крейг Федериги, один из руководителей Apple по iOS, в новом интервью заявил, что Dynamic Island представляет собой самое значительное изменение пользовательского опыта iPhone с момента выхода iPhone X пять лет назад.

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