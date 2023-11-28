"Не дают проходу", – так описывают домогательства приезжих, которые чувствуют себя в гостях лучше, чем дома.
"Завтра придут за тобой": Мигранты продолжают охоту на русских девочек и женщин
Комментарии
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Михаил Молчев
Да кто ж его посадит, он же дармоед-депутат. Их не сажать а вешать пора. Тверская длинная, фонарей на всю шоблу дармоедов хватит!
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1 час.
миссис Кнопка
Говорят о нехватке рабочих рук. А вот предпенсионеров не берут на работу или предлагают совершенно смешные мизерные зарплаты. Муж уже полтора года не может устроиться на работу, хотя у него золотые руки: специалист очень широкого профиля. Но вот не нужен он никому, а до пенсии еще 3 года. И таких, как он, по России многие тысячи. Почему бы о них не подумать в первую очередь?
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1 час.
Иван Иваныч
А что делать? А всё очень просто, взять всю эту нечисть в охапку и выдворить в их аулы. Собрать хороших юристов и чтоб они выдали хорошие миграционные законы. Через пол года дума должна все эти законы одобрить и вот тогда пускать трудовых мигрантов, но без семей. И конечно считаю правильным заставить олигархов платить мигрантам в двое больше чем по России и бухгалтерию проверять раз в 3 месяца, вот тогда посмотрим как им будет выгодно тащить в Россию этот сброд.
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10 мин.
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