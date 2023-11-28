"Завтра придут за тобой": Мигранты продолжают охоту на русских девочек и женщин

Михаил Молчев Да кто ж его посадит, он же дармоед-депутат. Их не сажать а вешать пора. Тверская длинная, фонарей на всю шоблу дармоедов хватит!

миссис Кнопка Говорят о нехватке рабочих рук. А вот предпенсионеров не берут на работу или предлагают совершенно смешные мизерные зарплаты. Муж уже полтора года не может устроиться на работу, хотя у него золотые руки: специалист очень широкого профиля. Но вот не нужен он никому, а до пенсии еще 3 года. И таких, как он, по России многие тысячи. Почему бы о них не подумать в первую очередь?