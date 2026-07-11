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«Я надеюсь, что кто-то подхватит, вопрос только в том, какие федерации». Журова о решении МОК отменить санкции против России

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка  Светлана Журова  надеется, что спортивные федерации последуют примеру Международного олимпийского комитета (МОК) и World Gymnastics.

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