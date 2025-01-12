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Царьград

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Шольц приветствовал встречу Трампа и Путина: важно обсудить мировые кризисы

Шольц приветствовал встречу Трампа и Путина: важно обсудить мировые кризисы

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал планы Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным. В телефонном разговоре 15 ноября Стороны обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, но договориться не удалось.

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