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Регионы России

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В России стартовали продажи интеллектуальных телевизоров Sber серии 8000

В России стартовали продажи интеллектуальных телевизоров Sber серии 8000

В России начались продажи новой линейки интеллектуальных телевизоров Sber серии 8000. Устройства оснащены современной QD-miniLED-матрицей с разрешением 4K и поддержкой технологий MEMC и DLG с частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в фильмах, спортивных трансляциях и играх.

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