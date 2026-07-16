В России стартовали продажи интеллектуальных телевизоров Sber серии 8000

В России начались продажи новой линейки интеллектуальных телевизоров Sber серии 8000. Устройства оснащены современной QD-miniLED-матрицей с разрешением 4K и поддержкой технологий MEMC и DLG с частотой обновления до 144 Гц, что обеспечивает плавное отображение динамичных сцен в фильмах, спортивных трансляциях и играх.
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