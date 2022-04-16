Власти США сперва спонсировали исследования по редактированию генома коронавируса летучих мышей в Ухане, а после начала пандемии уничтожили свои исследования, запретив ученым поднимать вопрос об истинных причинах происхождения болезни Вы не поверите, это не первоапрельская шутка: в американском издании «Вэнити Фейр» вчера вышло гигантское расследование о причинах происхождения вируса SARS-CoV-2, основанное на слитых переписках Министерства здравоохранения США, Министерства обороны США и их подрядчиков.