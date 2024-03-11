Проект передовых инженерных школ в Новосибирской области будет расширен в соответствии с Посланием Президента

Как отметила заместитель губернатора Ирина Мануйлова 11 марта в ходе посещения НГАУ, в своем Послании Федеральному Собранию глава государства анонсировал целый ряд программ по усилению технологической независимости России.
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