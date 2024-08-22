Ямское поле
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Ямское поле

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  • Алекс Сэм
    Деньги-то вернули? А то пешку взяли, а организаторы ушлиМВД России публик...

Фотографы из Бегового могут принять участие в городском конкурсе

Второй фотоконкурс «Наследие в объективе» открывается в Москве. Как сообщила пресс-служба Мосгорнаследия, участие в нем могут принять все желающие в возрасте от 18 лет, увлеченные фотографией и культурным наследием столицы.

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