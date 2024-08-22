Фотографы из Бегового могут принять участие в городском конкурсе

Второй фотоконкурс «Наследие в объективе» открывается в Москве. Как сообщила пресс-служба Мосгорнаследия, участие в нем могут принять все желающие в возрасте от 18 лет, увлеченные фотографией и культурным наследием столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии