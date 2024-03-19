Американский миллиардер усомнился в умственном состоянии Байдена

Американский миллиардер и инвестор Нельсон Пельтц заявил, что на предстоящих президентских выборах в США предпочтет голосовать за экс-президента страны Дональда Трампа, а не за действующего лидера Джо Байдена из-за его «пугающего умственного состояния», сообщает газета Financial Times со ссылкой на его слова.