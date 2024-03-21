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Момент удара ВСУ по спорткомплексу "Белгород-Арена" попал на камеры

Момент удара ВСУ по спорткомплексу "Белгород-Арена" попал на камеры

Здание спортивного комплекса «Белгород-Арена» получило повреждения при обстреле со стороны ВСУПятеро мирных жителей получили ранения в результате ракетного обстрела города со стороны ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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