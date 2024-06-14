Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы

© РИА Новости . Станислав Красильников Сегодня 666 прочитали В последнее время в Сети стало появляться все больше видеозаписей, на которых российские военнослужащие используют двухколесную технику в штурмовых действиях на некоторых направлениях линии фронта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии