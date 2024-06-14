МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 168 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • David Schmidt
    Человек в военной или милицейской форме, это лицо государства.Новая сенсация в ...
  • Lana_Borei Иванова
    Когда вижу женщин в форме и с закачанным силиконом в губы... блевать хочется. Безобразно и неестественно! Уберите из ...Новая сенсация в ...
  • Олег Едаменко
    А если как при Союзе: в особо крупных - лоб зелёнкой? И с полной конфискацией у всех родственников до пятого колена....Новая сенсация в ...

Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы

Хорошо забытое старое. Как Российские ВС применяют новые технические средства для достижения победы

© РИА Новости . Станислав Красильников Сегодня 666 прочитали В последнее время в Сети стало появляться все больше видеозаписей, на которых российские военнослужащие используют двухколесную технику в штурмовых действиях на некоторых направлениях линии фронта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх