США начали серийное производство беспилотного истребителя FQ-42A Компания General Atomics перешла на стадию серийного производства разработанной ею машины FQ-42A Dark Me.
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США начали серийное производство беспилотного истребителя FQ-42A Компания General Atomics перешла на стадию серийного производства разработанной ею машины FQ-42A Dark Me.
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