Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

За месяц в трёх городах России произошли публичные провокации на фоне православных храмов. За последний месяц в трёх российских городах — Иваново, Краснодаре и Москве — произошли провокации на фоне православных храмов.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Всё это не случайность, а вполне сознательные действия...
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1 м.
Ирина Черных
Наверное, им хорошо за это платят.
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3 н.
ВВ
Владимир Витковский
... дикие пляски эти существа могут устраивать под нарами, там их место...
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3 н.