Пляски перед иконами: бородачи перекрыли дорогу к храму ради лезгинки. Расплата

За месяц в трёх городах России произошли публичные провокации на фоне православных храмов. За последний месяц в трёх российских городах — Иваново, Краснодаре и Москве — произошли провокации на фоне православных храмов.
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