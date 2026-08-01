В Госдуме заговорили об интеграции цыган в жизнь русского общества.
Мигрантов было мало. Теперь взялись за цыган. Депутату сказали прямо: "Остановитесь!"
Комментарии
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Анатолий Анатольев
ЦЫГАНЕ хуже МИГРАНТОВ, в Румынию выселить, там их любят!!!! ОНО хуже атомной ВОЙНЫ!
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1 м.
Андрей Мирошниченко
Этот человек с псевдонимом "Васильев" специально народ драконит - пора присмотреться на кого работает - не лондонские ли уши там торчат, как у него со счетами . собственностью и детишками /внучатами в славной столице "доброй англии".
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1 м.
Владислав Владислав
Нужно принимать меры по принуждению цыганских диаспор к соблюдению закона!!
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1 м.
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