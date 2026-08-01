Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Мигрантов было мало. Теперь взялись за цыган. Депутату сказали прямо: "Остановитесь!"

Мигрантов было мало. Теперь взялись за цыган. Депутату сказали прямо: "Остановитесь!"

     В Госдуме заговорили об интеграции цыган в жизнь русского общества.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
ЦЫГАНЕ хуже МИГРАНТОВ, в Румынию выселить, там их любят!!!! ОНО хуже атомной ВОЙНЫ!
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1 м.
Андрей Мирошниченко
Этот человек с псевдонимом &quot;Васильев&quot; специально народ драконит - пора присмотреться на кого работает - не лондонские ли уши там торчат, как у него со счетами . собственностью и детишками /внучатами в славной столице &quot;доброй англии&quot;.
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1 м.
Владислав Владислав
Нужно принимать меры по принуждению цыганских диаспор к соблюдению закона!!
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1 м.