Долина рассказала о ходе следствия после угрозы выселения из квартиры — не сдается

Певица продожает борьбу за недвижимость. предоставлено Пресс-службойРасследование дела о мошенничестве, в которое оказалась втянута Лариса Долина, продолжается, и певица впервые за долгое время рассказала, как оно продвигается.
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