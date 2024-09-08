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Долина рассказала о ходе следствия после угрозы выселения из квартиры — не сдается

Долина рассказала о ходе следствия после угрозы выселения из квартиры — не сдается

Певица продожает борьбу за недвижимость. предоставлено Пресс-службойРасследование дела о мошенничестве, в которое оказалась втянута Лариса Долина, продолжается, и певица впервые за долгое время рассказала, как оно продвигается.

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