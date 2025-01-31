В России определились с перечнем автомобилей для льготного кредитования

Российский Минпромторг скорректировал список автомобилей для льготного кредитования. В сообщении пресс-службы ведомства, на которое ссылается «Национальная служба новостей», говорится, что из него пропали модели марки Haval и вошёл кроссовер «Москвич 3».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии