Почему Поклонскую отстранили от всего. Чего такого она наговорила

Поклонской сейчас нет нигде в информационном пространстве. Нет той, которая была чуть ли не символом присоединения Крыма, которую называли возможным будущим президентом России, и которая уж точно должна была выступать по «украинской проблеме» с начала СВО.
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