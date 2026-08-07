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Порядок, государство

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В Москве прошла Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

В Москве прошла Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»

В столице на площадке Дворца творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара состоялось центральное событие ежегодной Всероссийской акции МВД России и ведомственного Общественного совета «Зарядка со стражем порядка».

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