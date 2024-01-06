Известно, что блогерша улетела в Дубай. Обратного билета на ее имя нет. Ранее писали: Кубанскую журналистку и её мужа нашли погибшими: причину смерти выясняют По информации СМИ, нашли мертвой известную краснодарскую журналистку.
«Довели»: Ивлеева упаковала чемоданы
Комментарии
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Л
Людмила
Клубок змей однако, похоже очень.
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7 час.
ИП
Игорь Петров
Нет предела дебилизму...
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5 час.
ВД
Вовладар Даров
Никуда она не уехала, в Питере она
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2 час.
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