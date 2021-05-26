Спорт-Экспресс

201 599 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jacubas Beder
    Где вы видите французов ? одни черножопыеВенгрия — Франция...
  • Сергей
    Вид спорта значения не имеет?Женская сборная Р...
  • Анна Эржибова
    Может уберут с улиц магазинов понаехавших и будут все здоровы но,это невыгодно "боярам" кхмВ Москве побит ре...

«Вильярреал» победил в финале ЛЕ, Россия обыграла Данию на ЧМ, Конте ушел из «Интера»

«Вильярреал» победил в финале ЛЕ, Россия обыграла Данию на ЧМ, Конте ушел из «Интера»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 мая. Эмери — король! Он взял четвертый трофей в Лиге Европы в сумасшедшем матче «Вильярреал» победил «МЮ» в серии пенальти 11:10 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх