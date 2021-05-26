«Вильярреал» победил в финале ЛЕ, Россия обыграла Данию на ЧМ, Конте ушел из «Интера»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 26 мая. Эмери — король! Он взял четвертый трофей в Лиге Европы в сумасшедшем матче «Вильярреал» победил «МЮ» в серии пенальти 11:10 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.