Поисковики новгородской "Долины" установили имя погибшего фронтовика по подписной ложке

В Парфинском районе поисковикам удалось установить имя погибшего красноармейца по подписной ложке. Об этом сообщила пресс-служба Новгородской областной общественной организации "Поисковая экспедиция "Долина" памяти Н.
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