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Сервисы Sony PlayStation перестали работать по всему миру из-за масштабного сбоя

Сервисы Sony PlayStation перестали работать по всему миру из-за масштабного сбоя

Компания Sony сообщила о масштабном сбое в работе сервисов PlayStation Network (PSN) по всему миру. Из-за глобального сбоя в инфраструктуре PSN пользователи испытывают трудности с доступом к учетным записям, играм, сервисам PlayStation Video, PlayStation Store и сайту PlayStation Direct.

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