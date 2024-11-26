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ЖИВОЙ УГОЛОК

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Собака очень много спит - что делать? Когда нужно бить тревогу?

Собака очень много спит - что делать? Когда нужно бить тревогу?

Приветствую. Думаю, что многие владельцы собак замечали, как их четвероногие питомцы способны спать настолько много, что становится страшно, и в голове возникают сразу же различные вопросы: "А ему точно хорошо?", "Может быть что-то случилось?".

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