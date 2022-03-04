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Продукт, который снижает риски онкологии: врачи подсказали, что добавить в рацион

Продукт, который снижает риски онкологии: врачи подсказали, что добавить в рацион

Британские врачи из исследовательского фонда Cancer Research UK провели масштабное исследование и установили, что добавление в рацион куркумы позволит существенно снизить риски возникновения онкологических заболеваний (сообщает Daily Express).

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