Пресса США: Судан фактически отказал России в создании пункта материально-технического обслуживания на Красном море

Российский Военно-морской флот не получит военно-морскую базу в Красном море, Судан якобы отказал России в создании пункта материально-технического обслуживания на своей территории.
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