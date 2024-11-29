Парламент принял к сведению отчеты о деятельности Счетной палаты

На заседании парламента от 28.11.2024 депутаты заслушали отчеты о деятельности Счетной палаты и по управлению и использованию государственных финансовых ресурсов и государственного имущества на 2022-2023 годы.
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