Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

8 978 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила
    Интересно, а что сейчас могут позволить себе пенсионеры на крохотную пенсию при долларе 100 рублей?Хрущёв о советски...
  • АндрейБорков
    ЕС вредит России ...
  • АндрейБорков
    Что такое "миротворческий контингент" НАТО? Такого термина и определения в природе не существует, он ни какими нормам...Под видом "миротв...

Мясник-трансхирург пообещал до инаугурации Трампа изуродовать как можно больше детей

Мясник-трансхирург пообещал до инаугурации Трампа изуродовать как можно больше детей

В США трансхирург пообещал до инаугурации Трампа "отрезать у детей как можно больше гениталий" Мясник с лицензией трансхирурга из Флориды некая Сидб Галлахер сказала, что работает сверхурочно, чтобы провести как можно больше ампутаций и увечий детям, что она называет "операция по смене пола у детей", чтобы лишить как можно большее количесвто детей их половых органов, изуродовав таким образом как можно больше детских жизней и сломав как можно больше детских судеб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Страшных людей развелось много. таких только казнить надо.
Ответить
19 час.
Е Ва
зачем? она делает доброе дело, не дает размножаться уродам, а отстреливать надо родителей, систему воспитания, которые таких детей взрастили
Ответить
15 час.
Наталия
Больше всего удивляет, что она  ничуть не стесняясь, этими своими гнусными деяниями гордится, их афиширует ! Это показывает, до чего докатился весь западный мир, и США, в частности. Каковы их мораль и герои.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх