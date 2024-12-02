В США трансхирург пообещал до инаугурации Трампа "отрезать у детей как можно больше гениталий" Мясник с лицензией трансхирурга из Флориды некая Сидб Галлахер сказала, что работает сверхурочно, чтобы провести как можно больше ампутаций и увечий детям, что она называет "операция по смене пола у детей", чтобы лишить как можно большее количесвто детей их половых органов, изуродовав таким образом как можно больше детских жизней и сломав как можно больше детских судеб.