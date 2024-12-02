В США трансхирург пообещал до инаугурации Трампа "отрезать у детей как можно больше гениталий" Мясник с лицензией трансхирурга из Флориды некая Сидб Галлахер сказала, что работает сверхурочно, чтобы провести как можно больше ампутаций и увечий детям, что она называет "операция по смене пола у детей", чтобы лишить как можно большее количесвто детей их половых органов, изуродовав таким образом как можно больше детских жизней и сломав как можно больше детских судеб.
Мясник-трансхирург пообещал до инаугурации Трампа изуродовать как можно больше детей
Комментарии
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Регина Толстоброва
Страшных людей развелось много. таких только казнить надо.
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19 час.
Е Ва
зачем? она делает доброе дело, не дает размножаться уродам, а отстреливать надо родителей, систему воспитания, которые таких детей взрастили
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15 час.
Наталия
Больше всего удивляет, что она ничуть не стесняясь, этими своими гнусными деяниями гордится, их афиширует ! Это показывает, до чего докатился весь западный мир, и США, в частности. Каковы их мораль и герои.
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14 час.
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