Используйте правило 90/10, чтобы решить, где жить

Независимо от того, переезжаете ли вы в другой конец города или страны, при выборе места жительства необходимо учитывать множество факторовЧтобы определить, каким факторам отдать предпочтение, полезно использовать так называемое «правило 90/10».
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