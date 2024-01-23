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Используйте правило 90/10, чтобы решить, где жить

Используйте правило 90/10, чтобы решить, где жить

Независимо от того, переезжаете ли вы в другой конец города или страны, при выборе места жительства необходимо учитывать множество факторовЧтобы определить, каким факторам отдать предпочтение, полезно использовать так называемое «правило 90/10».

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