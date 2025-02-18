О чём беспокоятся латвийские политики?

Нет никаких сомнений, что приход к власти Трампа, конечно, взволновал латвийских политиков — почему? Да потому, что нынешний президент США "спутал карты" политической элите ЛР: с их любимцем Байденом было всё понятно — против России, помощь Украине, а под этим шумок реализация давней мечты — выгнать русских "оккупантов" из Латвии, а оставшихся заставить "целовать пятки", разумеется, титульным.