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Царьград

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Ученые рассказали про тайны Земли, которые никто не смог разгадать

Ученые рассказали про тайны Земли, которые никто не смог разгадать

Несколько ученых рассказали журналистам о той единственной тайне, которую им бы хотелось разгадать.В преддверии нового года группа из девяти ведущих ученых поделилась своими самыми глубокими вопросами о нашей планете, разгадка которых могла бы кардинально повлиять на наше будущее.

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