Ученые рассказали про тайны Земли, которые никто не смог разгадать

Несколько ученых рассказали журналистам о той единственной тайне, которую им бы хотелось разгадать.В преддверии нового года группа из девяти ведущих ученых поделилась своими самыми глубокими вопросами о нашей планете, разгадка которых могла бы кардинально повлиять на наше будущее.