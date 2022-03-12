Профилактическая акция «Безопасный переход» состоялась для учеников младших и старших классов Кабардино-Балкарии

Сотрудники Госавтоинспекции Управления МВД России по г.о. Нальчик провели профилактическую акцию «Безопасный переход» с учениками младшего и старшего звена обучения средней школы № 32 г.
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