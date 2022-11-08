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Чистякова не переведут в «Зенит-2». Он поедет на матч с «Торпедо» вместе с основой

Защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова не переведут во вторую команду. Как сообщает Bobsoccer.ru, футболист будет работать с основным составом.

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