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Регион 29

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В Поморье готовится к выпуску уникальная книга северных рецептов

Инициатором и автором проекта выступил Андрей Аникиев, шеф-повар одного из ведущих ресторанов АрхангельскаИнициатором и автором проекта выступил Андрей Аникиев, шеф-повар одного из ведущих ресторанов АрхангельскаВместе со своей командой он объехал весь регион, исследуя не только традиции и способы приготовления северных блюд, но и самобытную культуру жителей.

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