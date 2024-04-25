Мерами соцподдержки пользуются порядка 59 тысяч тульских семей

Различными мерами социальной поддержки пользуются порядка 59 тысяч семей в Тульской области. В минувшем году также вводилась новая мера соцподдержки – единовременная выплата при рождении ребенка в размере 25 тысяч рублей.
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