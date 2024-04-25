НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тульские новости

5 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Дмитриев
    "Надо заниматься тем, что у вас лучше всего получается." - это наставление Шипунова поместить на памятниках ему. Он с...«Бренды России» р...
  • А Кудасов
    Новым дворянам дворянские удобства. Всё туляки наверняка высказали всеобщее одобрение такой полезной инициативе власти.Заседание Облдумы...
  • Aлексей Boubnov
    Статья ни о чем. А в чем дискредитация!?Жителя Тульской о...

Мерами соцподдержки пользуются порядка 59 тысяч тульских семей

Мерами соцподдержки пользуются порядка 59 тысяч тульских семей

Различными мерами социальной поддержки пользуются порядка 59 тысяч семей в Тульской области. В минувшем году также вводилась новая мера соцподдержки – единовременная выплата при рождении ребенка в размере 25 тысяч рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх