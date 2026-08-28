ТПП РФ предложила доработать электронный документооборот с налоговыми органами

Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила восстановить возможность направления неформализованных обращений в налоговые органы через операторов электронного документооборота (ЭДО), а также доработать формат универсального передаточного документа (УПД).
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