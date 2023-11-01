8 фантастических фильмов, которые стали настоящими пророчествами

Фантастические фильмы, ставшие пророческими. Фантастические фильмы любят и взрослые и дети. Но среди огромного количества фильмов на эту тему есть и такие, предсказания которых сбылись практически полностью, пускай и через много лет.
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