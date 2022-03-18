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Белый дом: Байден не выдвигал требований Си Цзиньпину по Украине

Белый дом: Байден не выдвигал требований Си Цзиньпину по Украине

Глава Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден в процессе состоявшегося в пятницу разговора с председателем Китая Си Цзиньпином не выдвигал каких-либо требований, а лишь поделился мнением Вашингтона касательно нынешней ситуации вокруг Украины.

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