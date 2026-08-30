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Царьград

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Владимир Ефимов: В Кузьминках начался осмотр 920 новых квартир

Владимир Ефимов: В Кузьминках начался осмотр 920 новых квартир

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы начался осмотр 920 новых квартир в рамках реновации. Ожидается переселение жителей четырёх старых домов.

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