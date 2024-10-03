Откройте свою коробку с сюрпризом – счастье выпрыгнет как черт из табакерки: Володина рассказала, кто станет везунчиком Ольга БезродняяВасилиса Володина предсказала, что некоторым знакам зодиака в ближайшее время неожиданно достанется огромное счастье.