Врач Серебрянский рассказал о вреде черного кофе и чая для суставов

Пожилым людям стоит ограничить употребление красного мяса, бобовых, черного чая и кофе. Об этом «Москве 24» рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии