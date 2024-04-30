В первых числах мая произойдут два важных для нашей страны события: День Победы и инаугурация Президента России, и можно не сомневаться, что наши враги постараются сделать все, чтобы испортить два этих праздника.
Крымский мост под прицелом
Комментарии
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Жастлек Жакупов
8 Мая...
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7 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Много лет на даче у нас был сосед украинец. Не пройдёт и дня, что бы он кому-нибудь не напакостит. Как-то стала его позорить. На что он мне ответил: если я никому не напакощу, то я не усну. А сон для меня полезен! Отсюда и вывод - они не могут, чтобы не пакостить.
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6 час.
Элеонора Коган
Да, не знаешь, чего и ждать в будущем.
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6 час.
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