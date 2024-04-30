Крымский мост под прицелом

anna_n8mailru Надежда Антошкина

Много лет на даче у нас был сосед украинец. Не пройдёт и дня, что бы он кому-нибудь не напакостит. Как-то стала его позорить. На что он мне ответил: если я никому не напакощу, то я не усну. А сон для меня полезен! Отсюда и вывод - они не могут, чтобы не пакостить.