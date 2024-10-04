Абьюзивные отношения в советском кино: разбор на примере Гоши и Кати из фильма «Москва слезам не верит»

Культовый фильм «Москва слезам не верит» рассказывает историю Катерины, которая, приехав из провинции в столицу, проходит путь от простой рабочей до директора крупного предприятия — и в зрелом возрасте встречает слесаря-интеллектуала Гошу.
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