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Абьюзивные отношения в советском кино: разбор на примере Гоши и Кати из фильма «Москва слезам не верит»

Абьюзивные отношения в советском кино: разбор на примере Гоши и Кати из фильма «Москва слезам не верит»

Культовый фильм «Москва слезам не верит» рассказывает историю Катерины, которая, приехав из провинции в столицу, проходит путь от простой рабочей до директора крупного предприятия — и в зрелом возрасте встречает слесаря-интеллектуала Гошу.

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