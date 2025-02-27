«Свекровь нам квартиру покупает, но я против!» – делится Вика

Моя семья. Счас...
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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вика  дура  конченая.
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10 час.
Галина Черныш
Ну если Вика ты такая гордая может быть жить в квартире, а деньги откладывать на свою будущую квартиру хотя бы на первый взнос, а дальше взять ипотеку глядишь полегче будет, ты же выйдешь на работу когда нибудь.
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9 час.
Э
Эмма
Вика - полная идиотка.
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6 час.
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