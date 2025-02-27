«Свекровь нам квартиру покупает, но я против!» – делится Вика

Галина Черныш

Ну если Вика ты такая гордая может быть жить в квартире, а деньги откладывать на свою будущую квартиру хотя бы на первый взнос, а дальше взять ипотеку глядишь полегче будет, ты же выйдешь на работу когда нибудь.