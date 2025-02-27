— …На рождение младшего внука свекровь мне книжку Спока подарила, свою еще, – рассказывает Виктория. – Со словами, что воспитание старшей, Маши, я провалила по всем фронтам.
«Свекровь нам квартиру покупает, но я против!» – делится Вика
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Вика дура конченая.
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10 час.
Галина Черныш
Ну если Вика ты такая гордая может быть жить в квартире, а деньги откладывать на свою будущую квартиру хотя бы на первый взнос, а дальше взять ипотеку глядишь полегче будет, ты же выйдешь на работу когда нибудь.
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9 час.
Э
Эмма
Вика - полная идиотка.
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6 час.
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