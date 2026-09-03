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Курские новости

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Преподаватель колледжа Курска представит регион на конкурсе добровольных пожарных

Преподаватель колледжа Курска представит регион на конкурсе добровольных пожарных

Преподаёт пожарное дело с 2017 года, возглавляет добровольную пожарную команду колледжа, оборудованную прицеп-цистерной и пожарно-спасательным вооружением.

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