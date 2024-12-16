🚂 Между Крымом и Северной Осетией запустят поезд в 2025 году Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, поезд будет курсировать между Симферополем и Владикавказом раз в четыре дня.
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🚂 Между Крымом и Северной Осетией запустят поезд в 2025 году Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, поезд будет курсировать между Симферополем и Владикавказом раз в четыре дня.