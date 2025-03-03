Что творится в качалках ДНР: Клубы для приезжих все ближе к ЛБС. Кому это выгодно?

Гулька

Россия несет огромные потери на СВО, умирают молодые, сильные, умные, работоспособные граждане нашей страны - ее будущее. А наших детей калечат, избивают, насилуют, унижают, убивают выходцы из ТЕХ СТРАН, ГДЕ В 90-н годы УСТРОИЛИ МАССОВЫЙ ГЕНОЦИД НАШИХ СОГРАЖДАН (Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан). Спрашивать у нашего правительства, куда оно смотрит - бесполезно! Ответ ясен: в свой карман, недвижимость и детей за границей! Им глубоко плевать на всех убитых тогда и на тех, кого убивают сегодня. Если бы это было не так, давно бы ввели визовый режим со всеми соседями, рабочую миграцию только по контракту и только временно, и никаких семей, детей, жен, отцов-матерей, братьев-сестер... Как это делается в ОАЭ, КСА, Катаре... С такими новоприобретенными согражданами наша страна скатиться в средневековье еще быстрее чем все Таджикистаны, Узбекистаны... А нам останется медленно умирать. Власти надеются, что они смогут скрыться за границей, где у них собственности немеряно? Да ни фига! Закон бумеранга никто не отнимал. Прилетит так, что смерть станет для них избавлением!