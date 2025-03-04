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Закон, порядок, государство

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Огнеборцы МЧС России провели учения по тушению пожара на самом большом крытом спортивном сооружении Урала

Огнеборцы МЧС России провели учения по тушению пожара на самом большом крытом спортивном сооружении Урала

Новая ледовая арена Екатеринбурга вмещает более 12 тысяч человек. Общая площадь спортивного объекта — 40 тысяч квадратных метров.

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