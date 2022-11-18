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Кавай Ленард вернулся после 12 пропущенных матчей и набрал 6 очков против «Пистонс»

Звездный форвард «Клипперс» Кавай Ленард записал на свой счет 6 очков за 25 минут в первом для себя матче более чем за три недели, калифорнийская команда обыграла «Пистонс» со счетом 96:91 в Лос-Анджелесе.

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