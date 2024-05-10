Мир! Труд! Май! Гуманитарку доставляй! Учащиеся школ и их родители продолжают активно участвовать в акции «Посылка для солдата.
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Мир! Труд! Май! Гуманитарку доставляй! Учащиеся школ и их родители продолжают активно участвовать в акции «Посылка для солдата.